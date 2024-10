Tom Holland posa con la maglia del Campobasso (FOTO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un testimonial a sorpresa per la nuova tshirt casalinga del Campobasso. Si tratta di Tom Holland che ha posato con la maglia griffata Diaza Football, con il marchio che su Instagram ha pubblicato lo scatto con il celebre attore britannico. “Un grande ringraziamento a Tom Holland per aver posato con la divisa home del Campobasso questa mattina. Noi stessi siamo grandi fan e apprezziamo il supporto! Siamo ormai a metà stagione e l’energia è reale. Campobasso, ti copriamo le spalle. Continuiamo a spingere. Forza Lupi!!”, si legge sull’account del marchio di abbigliamento sportivo. FOTO  Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Diaza Sportswear (@diazafootball) Tom Holland posa con la maglia del Campobasso (FOTO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un testimonial a sorpresa per la nuova tshirt casalinga del. Si tratta di Tomche hato con lagriffata Diaza Football, con il marchio che su Instagram ha pubblicato lo scatto con il celebre attore britannico. “Un grande ringraziamento a Tomper averto con la divisa home delquesta mattina. Noi stessi siamo grandi fan e apprezziamo il supporto! Siamo ormai a metà stagione e l’energia è reale., ti copriamo le spalle. Continuiamo a spingere. Forza Lupi!!”, si legge sull’account del marchio di abbigliamento sportivo. Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Diaza Sportswear (@diazafootball) Tomcon ladel) SportFace.

