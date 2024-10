Calciomercato.it - Thuram ‘scoordinato’, la bordata rovina la festa: “Dovrebbe lavorare molto di più”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Match winner della sfida contro lo Young Boys, Marcusnon ha ricevuto soltanto complimenti ed elogi: la ‘frecciata’ del post partita Il suo ingresso in campo ha letteralmente cambiato l’inerzia dell’incontro, aumentando la pericolosità offensiva di un’Inter fino a quel momento troppo remissiva e quasi mai pericolosa. Marcussi è nuovamente preso la scena, con una prestazione importante da subentrante e con il gol che ha permesso ai nerazzurri di risolvere una praticacomplicata. Marcus(LaPresse) – Calciomercato.itDa bomber vero quale è ormai diventato, l’attaccante francese si è fatto trovare nel cuore dell’area del rigore al momento giusto, riuscendo a depositare in rete il suggerimento dalla corsia mancina di Federico Dimarco. Più in generale, conin campo è stata tutta un’altra Inter,più verticale e guizzante nel far ripartire l’azione.