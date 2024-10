Sullo scontrino 50 centesimi in più per il taglio della pizza: “Pagato anche un euro per ogni cartone” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cinquanta centesimi per tagliare una pizza e un euro per il cartone con cui portarla a casa. Sono gli importi segnati su uno scontrino ricevuto e pubblicato sui social dallo scrittore trentino Sergio Paoli. "Pizzeria in Valsugana. Due euro per tagliare (male) quattro pizze e quattro euro per l'imballaggio", si legge nel post condiviso dal sessantenne. Fanpage.it - Sullo scontrino 50 centesimi in più per il taglio della pizza: “Pagato anche un euro per ogni cartone” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cinquantaper tagliare unae unper il cartone con cui portarla a casa. Sono gli importi segnati su unoricevuto e pubblicato sui social dallo scrittore trentino Sergio Paoli. "Pizzeria in Valsugana. Dueper tagliare (male) quattro pizze e quattroper l'imballaggio", si legge nel post condiviso dal sessantenne.

