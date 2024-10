Thesocialpost.it - Sullo scontrino 50 centesimi in più per il taglio della pizza: “Pagato anche un euro per ogni cartone”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un curioso episodio accaduto in una pizzeriaValsugana ha generato discussioni sui social, dopo che lo scrittore trentino Sergio Paoli ha pubblicato una foto di unosu cui si leggeva un costo extra per tagliare lae per ildell’asporto. “Pizzeria in Valsugana. Dueper tagliare (male) quattro pizze e quattroper l’imballaggio”, ha scritto Paoli nel suo post sulla pagina Facebook “Il trentaquattresimo trentino”, da lui gestita. La notizia ha fatto scalpore, tanto da essere ripresadal quotidiano britannico DailyMail.Leggi: Influenza stagionale: le sette regole per la prevenzione a casa e al lavoro Il caso Secondo quanto riportato dal Corriere del Trentino, l’episodio è avvenuto domenica 20 ottobre, quando Paoli, in compagniafamiglia, si è recato presso “Rosy’s pub e pizzeria” a Scurelle, in provincia di Trento.