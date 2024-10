‘Stasera c’è Cattelan – Supernova’, il podcast di Alessandro Cattelan: i primi ospiti (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Era davvero necessario l’ennesimo podcast?” si chiede ironicamente Alessandro Cattelan, che a pochi giorni da Sanremo Giovani di cui è conduttore, annuncia il progetto Stasera c’è Cattelan – Supernova. Disponibile su YouTube e sulle piattaforme di streaming audio, il nuovo podcast e vodcast è ‘on air’ dal 28 ottobre con nuovi episodi ogni lunedì e giovedì ogni lunedì e giovedì. Prodotto da Sono un Drago e realizzato da Dopcast, Stasera c’è Cattelan – Supernova si ispira all’omonimo programma televisivo su Rai Due, ma si evolve in una nuova forma, adattandosi al formato del vodcast. Abbandonando, dunque, i ritmi serrati della televisione, Supernova permette di esplorare contenuti e personaggi in una dimensione più rilassata e intima. Foto da Ufficio StampaCuore del programma è l’interazione sincera e confidenziale tra Cattelan e i suoi ospiti, che rende unica questa Supernova. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Era davvero necessario l’ennesimo?” si chiede ironicamente, che a pochi giorni da Sanremo Giovani di cui è conduttore, annuncia il progetto Stasera c’è– Supernova. Disponibile su YouTube e sulle piattaforme di streaming audio, il nuovoe vodcast è ‘on air’ dal 28 ottobre con nuovi episodi ogni lunedì e giovedì ogni lunedì e giovedì. Prodotto da Sono un Drago e realizzato da Dopcast, Stasera c’è– Supernova si ispira all’omonimo programma televisivo su Rai Due, ma si evolve in una nuova forma, adattandosi al formato del vodcast. Abbandonando, dunque, i ritmi serrati della televisione, Supernova permette di esplorare contenuti e personaggi in una dimensione più rilassata e intima. Foto da Ufficio StampaCuore del programma è l’interazione sincera e confidenziale trae i suoi, che rende unica questa Supernova.

