Spacciatori e pregiudicati come clienti. Giù il bandone per un locale etnico (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un negozio di kebab di Calenzano. Il provvedimento, della durata di dieci giorni, è stato notificato ieri al titolare dell’esercizio, dai carabinieri della stazione locale e della compagnia di Signa, dopo essere stato emesso dalla Questura di Firenze. A farlo scattare sarebbe stato l’esito di una serie di verifiche, effettuate a partire dal gennaio scorso dai carabinieri della zona, con controlli ravvicinati (l’ultimo dei quali il 17 ottobre scorso), in base ai quali sarebbe è emerso che il locale (che ha sede nella zona industriale), era abitualmente frequentato da soggetti con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di spaccio di stupefacenti. Lanazione.it - Spacciatori e pregiudicati come clienti. Giù il bandone per un locale etnico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un negozio di kebab di Calenzano. Il provvedimento, della durata di dieci giorni, è stato notificato ieri al titolare dell’esercizio, dai carabinieri della stazionee della compagnia di Signa, dopo essere stato emesso dalla Questura di Firenze. A farlo scattare sarebbe stato l’esito di una serie di verifiche, effettuate a partire dal gennaio scorso dai carabinieri della zona, con controlli ravvicinati (l’ultimo dei quali il 17 ottobre scorso), in base ai quali sarebbe è emerso che il(che ha sede nella zona industriale), era abitualmente frequentato da soggetti con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di spaccio di stupefacenti.

