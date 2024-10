SNAI – Formula 1 | Leclerc ci riprova in Messico Charles Verstappen e Norris tutti alla stessa quota | 350

SNAI – Formula 1: Leclerc ci riprova in Messico. Charles, Verstappen e Norris tutti alla stessa quota: 3,50 (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) - Dopo la vittoria di Austin, la Ferrari vuole il bis: grande equilibrio, con Sainz a inseguire a 7,50. Per il titolo, Verstappen resta in pole a 1,22 nonostante l'astinenza da successi Milano, 24 ottobre – Dopo l'esaltante doppietta di Austin, la Ferrari ci riprova. Fuori da ogni discorso legato al titolo mondiale, Charles Leclerc cerca comunque di regalarsi un finale di stagione da protagonista. Nel Gp di Città del Messico, il monegasco parte alla pari sulla lavagna SNAI rispetto a Max Verstappen e Lando Norris: scattano tutti a 3,50, con l'altra Ferrari di Sainz – seconda negli Stati Uniti – a 7,50. Qualifiche Per le quote relative alle qualifiche, Verstappen perde mezzo punto e sale a 4,00, con Leclerc (che lo scorso anno fece registrare il miglior tempo) e Norris a 3,50 principali indiziati per la pole position. Più dietro Sainz (7,00) e Piastri (8,00). Liberoquotidiano.it - SNAI – Formula 1: Leclerc ci riprova in Messico. Charles, Verstappen e Norris tutti alla stessa quota: 3,50 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) - Dopo la vittoria di Austin, la Ferrari vuole il bis: grande equilibrio, con Sainz a inseguire a 7,50. Per il titolo,resta in pole a 1,22 nonostante l'astinenza da successi Milano, 24 ottobre – Dopo l'esaltante doppietta di Austin, la Ferrari ci. Fuori da ogni discorso legato al titolo mondiale,cerca comunque di regalarsi un finale di stagione da protagonista. Nel Gp di Città del, il monegasco partepari sulla lavagnarispetto a Maxe Lando: scattanoa 3,50, con l'altra Ferrari di Sainz – seconda negli Stati Uniti – a 7,50. Qualifiche Per le quote relative alle qualifiche,perde mezzo punto e sale a 4,00, con(che lo scorso anno fece registrare il miglior tempo) ea 3,50 principali indiziati per la pole position. Più dietro Sainz (7,00) e Piastri (8,00).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pesanti accuse contro Verstappen dopo la penalità a Norris : “Sappiamo perché - ma non si può dire in TV” - Il team principal della Mercedes Toto Wolff getta pesanti ombre sulla decisione presa dai Commissari FIA e sul trattamento di favore nei confronti del pilota olandese della Red Bull. Polemiche dopo la controversa penalità inflitta a Lando Norris nel GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024 per il sorpasso fuori pista su Max. (Fanpage.it)

La singolare protesta di Verstappen dopo le qualifiche a Singapore : dice solo 9 parole in conferenza - Nella conferenza stampa al termine delle qualifiche del GP di Singapore della Formula 1 2024 Max Verstappen ha messo in scena una plateale protesta contro la FIA e la punizione comminatagli per aver infranto la regola sulle parolacce: l'olandese della Red Bull risponde solo pronunciando nove parole alle domande poi esce dalla sala media e si sfoga. (Fanpage.it)

Verstappen rischia una grossa penalità : cosa ha fatto dopo la bandiera a scacchi di Baku - eu. Il pilota olandese non è ancora in perfetta forma e lo si è visto anche al GP di Baku in Azerbaijan. Cosa è successo a Max Verstappen? Max Verstappen e la Red Bull sono ancora a secco di vittorie e di risultati importanti. . . . La squadra campione del Mondo in carica manca una vittoria in un. (Sportnews.eu)