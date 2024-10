Iltempo.it - Sinner e non solo: ecco il "Gran Finale" del tennis su Sky Sport

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "È partito tutto come un hobby, ora è il mio lavoro, ma quando vado in campo è ancora un hobby perché mi sento come un ragazzino che gioca a. Mi sento veramente fortunato". Janniksi racconta nella Produzione Originale di Sky "Jannik, oltre il- capitolo 3" in onda domani alle 22.30 su Skye poi disponibile on demand. Una sorta di appuntamento annuale quello tra il numero uno del mondo e Riccardo Ferri, direttore di Sky, in un racconto a cuore aperto, che mostra la persona prima ancora del giocatore. C'è tanto dentro Jannik, qualcosa che va oltre il talento, un animo delicato e profondo che sa mettersi sempre in discussione.