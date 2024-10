Serino, i Carabinieri arrestano 48enne per ricettazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione di Serino hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli, nei confronti di un 48enne del luogo. L’ordinanza scaturisce da un provvedimento di determinazione di pena residua da scontare per il reato di ricettazione.Dopo Avellinotoday.it - Serino, i Carabinieri arrestano 48enne per ricettazione Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Idella Stazione dihanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli, nei confronti di undel luogo. L’ordinanza scaturisce da un provvedimento di determinazione di pena residua da scontare per il reato di.Dopo

Serino - violenta rissa dopo la Sagra della Castagna : intervengono i Carabinieri - Una tranquilla serata dedicata alla tradizionale Sagra della Castagna di Rivottoli si è conclusa in modo drammatico domenica scorsa, con una violenta rissa che ha coinvolto diverse persone. . . Solo oggi è stato reso noto l'episodio, avvenuto in tarda serata, subito dopo la chiusura degli stand della. (Avellinotoday.it)

San Siro - lo perquisiscono per minacce e trovano in casa droga - armi e un falso tesserino dei carabinieri - San Siro (Como), 4 ottobre 2024 – Droga e armi trovate durante la perquisizione a casa. E’ stato accusato di detenzione ai fini di spaccio, e arrestato in attesa del direttissimo che si svolgerà a Como domani mattina. A casa gli hanno trovato 80 grammi di hascisc e 7 di cocaina, 27 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a 300 euro. (Ilgiorno.it)

Raccolgono funghi nel bosco senza tesserino - otto sanzionati dai carabinieri - La raccolta dei funghi è regolamentata per garantire l’equilibrio del bosco e il rispetto verso gli altri raccoglitori, infatti, il raccolto giornaliero non può superare i 3 chilogrammi per persona complessivi; è vietato l’utilizzo di rastrelli o uncini che possano danneggiare il micelio sotterraneo e compromettere le sbocciature di futuri funghi, che dopo essere stati raccolti, devono essere trasportati in contenitori rigidi ed aerati per permettere la diffusione delle spore. (Lanazione.it)