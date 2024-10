Russia, a Kazan ultima giornata del vertice dei Brics (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Russia a Kazan, per l’ultima giornata del vertice dei Brics. Servizio di Marco Burini Russia, a Kazan ultima giornata del vertice dei Brics TG2000. Tv2000.it - Russia, a Kazan ultima giornata del vertice dei Brics Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In, per l’deldei. Servizio di Marco Burini, adeldeiTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guterres parla ai Brics: «Pace giusta in Ucraina». Putin esce dall’isolamento - Il segretario generale dell’Onu interviene al summit di Kazan. Chiede pace per Kiev e per il Medio Oriente e parla col presidente russo. Non succedeva dall’invasione del 2022 ... (editorialedomani.it)

La Dichiarazione di Kazan e i temi fondamentali del vertice dei BRICS - Il XVI Vertice dei BRICS si è svolto in Russia tra il 22 e il 24 ottobre. Si è trattato di un evento di portata internazionale e di indubbio significato strategico alla luce del fatto che i BRICS, la ... (pressenza.com)

Ucraina-Russia, Putin: “Sincera intenzione Trump per stop guerra” - (Adnkronos) – Vladimir Putin definisce "sincera" l'intenzione di Donald Trump di porre fine al conflitto in Ucraina. Trump "ha parlato di voler fare il possibile per porre fine al conflitto in Ucraina ... (webmagazine24.it)

Bolivia-Venezuela: bilaterale Arce-Maduro, ribadite "cooperazione e fratellanza" - I presidenti della Bolivia, Luis Arce, e del Venezuela, Nicolas Maduro, hanno tenuto un bilaterale a margine del vertice dei Paesi ... (agenzianova.com)

Putin nega di essere regolarmente in contatto con Trump - Vladimir Putin ha definito “assurdità” le accuse secondo cui sarebbe in contatto regolare con Donald Trump. “Sono assurdità”, ha detto in risposta a una domanda sulle presunte telefonate. “Ma quando ... (globalist.it)