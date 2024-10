Raid dell’Idf su una scuola-rifugio di Gaza: 16 morti, tra cui quattro bambini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel giorno del più violento Raid su Beirut dall’inizio della guerra in Libano, nella Striscia di Gaza 16 persone sono state uccise e 32 sono rimaste ferite in un attacco di Israele contro la scuola Al-Shuhada, usata come rifugio dagli sfollati del campo profughi di Nuseirat. L’ospedale Al Awda, citato da Sky News, ha reso noto che tra le vittime ci sono anche quattro bambini. La disperazione degli sfollati di Nuseirat (Getty Images).Idf: «Colpito un centro di comando di Hamas in un edificio scolastico» In merito all’attacco, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito «un centro di comando e controllo di Hamas» ospitato «in un edificio precedentemente utilizzato come scuola» nell’area di Nuseirat. L’Idf ha inoltre affermato di aver preso numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili. Lettera43.it - Raid dell’Idf su una scuola-rifugio di Gaza: 16 morti, tra cui quattro bambini Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel giorno del più violentosu Beirut dall’inizio della guerra in Libano, nella Striscia di16 persone sono state uccise e 32 sono rimaste ferite in un attacco di Israele contro laAl-Shuhada, usata comedagli sfollati del campo profughi di Nuseirat. L’ospedale Al Awda, citato da Sky News, ha reso noto che tra le vittime ci sono anche. La disperazione degli sfollati di Nuseirat (Getty Images).Idf: «Colpito un centro di comando di Hamas in un edificio scolastico» In merito all’attacco, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito «un centro di comando e controllo di Hamas» ospitato «in un edificio precedentemente utilizzato come» nell’area di Nuseirat. L’Idf ha inoltre affermato di aver preso numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili.

