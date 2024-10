Pozzuoli, al via la refezione scolastica (Di giovedì 24 ottobre 2024) Comunicato del Sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni: ”L’11 novembre parte la refezione scolastica! Quest’anno, per la prima volta, il servizio sarà gestito attraverso una nuova app dedicata. Grazie all’app, sarà possibile prenotare i pasti in modo rapido e semplice. Gestire i pagamenti online. Dire addio alle file e ai ticket cartacei. Un sistema che garantirà Pozzuoli, al via la refezione scolastica Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Comunicato del Sindaco diGigi Manzoni: ”L’11 novembre parte la! Quest’anno, per la prima volta, il servizio sarà gestito attraverso una nuova app dedicata. Grazie all’app, sarà possibile prenotare i pasti in modo rapido e semplice. Gestire i pagamenti online. Dire addio alle file e ai ticket cartacei. Un sistema che garantirà, al via laIl Blog di Giò.

POZZUOLI/ Caos mensa scolastica, raccolta firme per dire “no” all’azienda che ha vinto l’appalto - POZZUOLI – Una petizione per dire “No” alla nuova azienda che ha vinto l’appalto per il servizio di mensa scolastica indetto dal comune di Pozzuoli. E’ l’iniziativa avviata questa mattina dai genitori ... (cronacaflegrea.it)

POZZUOLI/ Il comune affida il servizio mensa da 3 milioni di euro all’azienda per il Ministero di «Dubbia affidabilità» - POZZUOLI – In ritardo di oltre un mese, il servizio mensa scolastica fa discutere a Pozzuoli. Numerose sono state in questi giorni le proteste da parte dei genitori degli studenti che brancolano ancor ... (cronacaflegrea.it)