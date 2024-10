Post sessista contro Elly Schlein | Volevano abusare di lei ma poi fuggirono Bufera su ex consigliere di Palermo

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sul suo profilo è apparso uncon una foto della leader del Pde delle scritte sessiste. Così Salvo Coppolino, exprovinciale di An di, poi dirigente di Diventerà Bellissima, il partito fondato in passato da Nello Musumeci e oggi di FdI, ma senza un ruolo dirigenziale, è finito nella. Ilè stato cancellato e Coppolino ora prova a difendersi: «Probabilmente sarà stato uno scherzo di pessimo gusto di qualcuno che l’ha scritta sul mio profilo facendovi accesso in maniera abusiva». Sul caso è intervenuto anche Musumeci. «Leggo basito le parole pubblicate sul profilo di Salvo Coppolino, dalle quali l’interessato ha preso le distanze. A prescindere dalla loro reale paternità, sono frasi che condanno fermamente, esprimendo la mia solidarietà alla segretaria