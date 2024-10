Metropolitanmagazine.it - Piccoli Brividi: Casper, il fantasma più tenero di sempre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Mettiamo le mani avanti, questa volta i “” saranno davvero pochi e davvero piccini. Il film di oggi, infatti, non si distingue di certo per la sua carica adrenalinica o per la suspense, né per la presenza di creature capaci d’incutere timore in chicchessia. Si tratta, però, di un grande classico, un cult movie anni Novanta che ha un posto speciale nel cuore di ogni Gen X e Millenial che si rispetti. Chiunque sia nato a cavallo tra il 1980 e il 2000 lo ha visto, lo ha rivisto e lo ha amato incondizionatamente. Inoltre, questa piccola gemma cinematografica è stata iper presente nei palinsesti televisivi e nelle programmazioni a tema Halloween per almeno quindici anni. In Italia, un buon modo per accorgersi dell’avvicinarsi del 31 ottobre era incappare in uno spot di questo lungometraggio su Italia 1; un po’ come accadeva, a inizio dicembre, con Mamma, ho perso l’aereo.