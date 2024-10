Partner della Nato, ma corteggia i Brics. Il Sultano vede Putin e tesse la sua tela (Di giovedì 24 ottobre 2024) KAZAN (Russia) Membro della Nato, aspirante membro dell’Unione Europea, anche se il processo al momento è congelato e adesso anche promessa sposa dei Brics. La Turchia sta diventando una presenza fissa di tutti i tavoli internazionali, anche quelli che non vanno d’accordo tra loro. Il regista indiscusso di questa politica estera assertiva ed esuberante è il presidente Recep Tayyip Erdogan, che ieri ha incontrato Vladimir Putin (nella foto) a Kazan, dove si svolge il vertice dei Brics. In Occidente – che però gli dà retta a fasi alterne – facendo pesare la posizione geografica della Turchia, strategica ai limiti del vitale per la Nato. Quotidiano.net - Partner della Nato, ma corteggia i Brics. Il Sultano vede Putin e tesse la sua tela Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) KAZAN (Russia) Membro, aspirante membro dell’Unione Europea, anche se il processo al momento è congelato e adesso anche promessa sposa dei. La Turchia sta diventando una presenza fissa di tutti i tavoli internazionali, anche quelli che non vanno d’accordo tra loro. Il regista indiscusso di questa politica estera assertiva ed esuberante è il presidente Recep Tayyip Erdogan, che ieri ha incontrato Vladimir(nella foto) a Kazan, dove si svolge il vertice dei. In Occidente – che però gli dà retta a fasi alterne – facendo pesare la posizione geograficaTurchia, strategica ai limiti del vitale per la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stupro di gruppo a Palermo - condannato anche in appello l'unico minorenne - I giovani accusati dell’aggressione sono in tutto 7: per cinque di loro alla fine di settembre era stata chiesta la condanna a 12 anni di carcere. Per il sesto imputato, che avrebbe assistito agli abusi ma non vi avrebbe materialmente preso parte, la Procura del capoluogo siciliano aveva chiesto la condanna a 10 anni e otto mesi in virtù della condotta processuale tenuta. (Tg24.sky.it)

Attacco terroristico ad Ankara: «Opera di più kamikaze, tra gli attentatori anche una donna. Sono arrivati in taxi. Ci sono morti e feriti» - Torna il terrore in Turchia. Il ministro dell'Interno turco ha annunciato che c'è stato un «attacco terroristico». Colpita la sede dell'Industria Aerospaziale ... (leggo.it)

Nato: 'Prove della presenza di truppe della Corea del nord in Russia'. Mosca: 'Fake news' - Lo dichiara la portavoce della Nato Farah Dakhlallah. La portavoce del ministero degli ... si legge in un messaggio tradotto anche in coreano e indirizzato ai "combattenti" nordcoreani, pubblicato da ... (ansa.it)

Ministro esteri Bosnia, 'adesione alla Nato prima priorità' - Per il ministro degli esteri della Bosnia-Erzegovina Elmedin Konakovic, la piena adesione alla Nato dovrebbe essere la prima priorità del Paese. (ANSA) ... (ansa.it)