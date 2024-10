Lapresse.it - Nba: esordio flop per Fontecchio, vincono Bucks e Golden State

(Di giovedì 24 ottobre 2024)per Simonealla prima della nuova stagione di Nba. I suoi Detroit Pistons cedono in casa contro gli Indiana Pacers per 109-115 con match deciso nell’ultimo quarto. L’azzurro chiude con 0 punti, 0/6 al tiro e un solo rimbalzo. Vittoria esterna anche per gli Orlando Magic che hanno la megluio sui Miami Heat 97-116. Miglior realizzatore della serata l’italo-americano Paolo Banchero con 33 punti e 11 rimbalzi. Successo fuori anche anche per i Cleveland Cavalier che piegano i Toronto Raptors per 106-136. Match a senso unico con Evan Mobley miglior marcatore con 25 punti. Vittoria dei New Orleans Pelicans che superano i Chicago Bulls 123-111, con Brandon Ingram che mette a referto 33 punti. Successo anche per i Memphis Grizzlies che sul campo degli Utah Jazz si impongono 124-126 nonostante i 35 punti di Lauri Markkanen.