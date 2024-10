Morì al termine di una battuta di caccia: salma riesumata dopo due anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) SAN MICHELE SALENTINO – A due anni dalla tragedia, è stata riesumata la salma di Pietro Monaco, il 57enne di San Michele Salentino che perse la vita dopo una battuta di caccia nelle campagne di Ostuni. Le spoglie sono state sottoposte ad autopsia stamattina (giovedì 24 ottobre) presso il cimitero Brindisireport.it - Morì al termine di una battuta di caccia: salma riesumata dopo due anni Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) SAN MICHELE SALENTINO – A duedalla tragedia, è stataladi Pietro Monaco, il 57enne di San Michele Salentino che perse la vitaunadinelle campagne di Ostuni. Le spoglie sono state sottoposte ad autopsia stamattina (giovedì 24 ottobre) presso il cimitero

