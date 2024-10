Mister Movie | Cosa succede all’uscita di Midnight Sons della Marvel dopo il ritardo di Blade (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Marvel Studios sta ampliando il proprio panorama cinematografico con l’aggiunta di diversi film senza titolo alla sua lista futura, e tra questi potrebbe esserci “Midnight Sons”. Con il cacciatore di vampiri Blade, interpretato da Mahershala Ali, che affronta ulteriori ritardi, ci sono voci su un possibile crossover che coinvolgerebbe il team di Midnight Sons prima del debutto del film da solista. Marvel Studios avvia i preparativi per il film Midnight Sons Negli ultimi tempi, Marvel ha introdotto personaggi più oscuri e audaci, come Werewolf by Night, Elsa Bloodstone, Man-Thing, Moon Knight e lo stesso Blade. Questi personaggi hanno già fatto il loro ingresso nell’ala soprannaturale dell’MCU, ma finora non hanno avuto modo di unirsi in una squadra. Mistermovie.it - Mister Movie | Cosa succede all’uscita di Midnight Sons della Marvel dopo il ritardo di Blade Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:Studios sta ampliando il proprio panorama cinematografico con l’aggiunta di diversi film senza titolo alla sua lista futura, e tra questi potrebbe esserci “”. Con il cacciatore di vampiri, interpretato da Mahershala Ali, che affronta ulteriori ritardi, ci sono voci su un possibile crossover che coinvolgerebbe il team diprima del debutto del film da solista.Studios avvia i preparativi per il filmNegli ultimi tempi,ha introdotto personaggi più oscuri e audaci, come Werewolf by Night, Elsa Bloodstone, Man-Thing, Moon Knight e lo stesso. Questi personaggi hanno già fatto il loro ingresso nell’ala soprannaturale dell’MCU, ma finora non hanno avuto modo di unirsi in una squadra.

Mister Movie | Le recensioni di Venom 3 The Last Dance portano a punteggi terribili - Questo ultimo capitolo della trilogia di Sony continua a seguire le avventure di Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy, mescolando azione e umorismo, ma affrontando anche critiche riguardo alla trama e al tono generale del film. com lo ha definito “il più grande e migliore film di Venom finora”, mentre Aidan Kelley di Collider ha sottolineato che si tratta del capitolo “più divertente della trilogia”. (Mistermovie.it)

Mister Movie | La data di uscita della serie Marvel Spider-Man è stata posticipata al 2025 - Ritardo nella serie animata di Spider-Man: Your Friendly Neighborhood Spider-Man Secondo un post di The Cosmic Circus su X (ex Twitter), la serie, inizialmente programmata per debuttare il 2 novembre 2024 su Disney+, non rispetterà la data prevista. Un progetto atteso dai fan Questa serie rappresenta il primo progetto animato in solitaria di Spider-Man da parte dei Marvel Studios dopo la sua apparizione in “What If…?” Stagione 1. (Mistermovie.it)