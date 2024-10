Milan, nuovo caso Rafael Leao? Confronto tra Giorgio Furlani e l’agente del giocatore. La situazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milan: esplode un nuovo caso Rafael Leao? L’ad rossonero Giorgio Furlani ha avuto un incontro con l’entourage del giocatore mercoledì 23 ottobre. Ecco come è andato Rafael Leao è al centro della maggioranza delle voci riguardo il Milan nell’ultimo periodo. Purtroppo per i tifosi rossoneri però l’attaccante portoghese sta facendo parlare di sé più per gli atteggiamenti mantenuti fuori dal caso che le sue prestazioni in questo avvio di stagione. Ultimo evento finito nel mirino in ordine cronologico: la sua uscita dal terreno di gioco senza salutare la Curva Sud dopo la prima vittoria stagionale degli uomini di Paulo Fonseca in Champions League. Un gesto che si aggiunge al cooling break emerso a inizio stagione e la sua panchina punitiva contro l’Udinese. Dailymilan.it - Milan, nuovo caso Rafael Leao? Confronto tra Giorgio Furlani e l’agente del giocatore. La situazione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024): esplode un? L’ad rossoneroha avuto un incontro con l’entourage delmercoledì 23 ottobre. Ecco come è andatoè al centro della maggioranza delle voci riguardo ilnell’ultimo periodo. Purtroppo per i tifosi rossoneri però l’attaccante portoghese sta facendo parlare di sé più per gli atteggiamenti mantenuti fuori dalche le sue prestazioni in questo avvio di stagione. Ultimo evento finito nel mirino in ordine cronologico: la sua uscita dal terreno di gioco senza salutare la Curva Sud dopo la prima vittoria stagionale degli uomini di Paulo Fonseca in Champions League. Un gesto che si aggiunge al cooling break emerso a inizio stagione e la sua panchina punitiva contro l’Udinese.

