«Mi stai minacciando?»: la rissa alla Camera dentro FdI e le dimissioni di Giuli: «Così andiamo a casa tutti» (Di giovedì 24 ottobre 2024) La scena si svolge nel Transatlantico di Montecitorio. I protagonisti sono il presidente della Commissione Cultura di Fratelli d’Italia Federico Mollicone e Antonella Giuli, giornalista assunta nell’ufficio stampa della Camera e sorella del ministro della Cultura oltre che amica di Arianna Meloni. Lei lo accusa di aver parlato con un giornalista. Lui le risponde che lei è fuori strada. «Perché negare? Sei una persona piccola piccola», gli risponde la donna. Poi: «Vabbeh, ne riparleremo». E lui le si avvicina a pochi centimetri per urlare: «Mi stai minacciando?». A quel punto qualcuno porta via Antonella, che ricomparirà poco dopo vicino al fratello che dice: «Lasciatemi fumare con la mia presidente». Poco dopo Alessandro andrà a colloquio con Alfredo Mantovano. E arriverà la comunicazione delle dimissioni di Francesco Spano. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) La scena si svolge nel Transatlantico di Montecitorio. I protagonisti sono il presidente della Commissione Cultura di Fratelli d’Italia Federico Mollicone e Antonella, giornalista assunta nell’ufficio stampa dellae sorella del ministro della Cultura oltre che amica di Arianna Meloni. Lei lo accusa di aver parlato con un giornalista. Lui le risponde che lei è fuori strada. «Perché negare? Sei una persona piccola piccola», gli risponde la donna. Poi: «Vabbeh, ne riparleremo». E lui le si avvicina a pochi centimetri per urlare: «Mi?». A quel punto qualcuno porta via Antonella, che ricomparirà poco dopo vicino al fratello che dice: «Lasciatemi fumare con la mia presidente». Poco dopo Alessandro andrà a colloquio con Alfredo Mantovano. E arriverà la comunicazione delledi Francesco Spano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lite alla Camera tra Mollicone e la sorella di Giuli : c’entra il caso Spano? - Federico Mollicone (Imagoeconomica). Alessandro Giuli (Ansa). Francesco Spano (Imagoeconomica). Al Mic sembra dunque non esserci pace, con Giuli salito a Palazzo Chigi mercoledì 23 ottobre dopo le dimissioni del suo capo di gabinetto Francesco Spano, nominato da neanche 10 giorni tra lo scetticismo per la sua vicinanza col mondo del centrosinistra. (Lettera43.it)

Brics, Xi e Modi frenano Putin - L'obiettivo dell'esecutivo è arrivare all'approdo della manovra nell'Aula della Camera il 10 dicembre e la settimana successiva ... lo stesso Spano in una lettera indirizzata al ministro Alessandro ... (italiaoggi.it)

Ministero della Cultura, il capo di gabinetto Francesco Spano si dimette. Giuli: "Mostrificazione" - Con una lettera al ministro, il funzionario spiega: "Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è neces ... (rainews.it)

Giuli sotto tutela dopo il caso Spano, i colonnelli della premier irritati dalle sue scelte. Lui: «Così me ne vado». Cosa succede ora? - Mezz'ora di colloquio a palazzo Chigi. Ufficialmente per la Manovra, informalmente perché le porte girevoli del Collegio Romano ancora non la smettono di ruotare. Ad accogliere il ... (ilmessaggero.it)