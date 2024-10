Lanazione.it - Maltempo Certaldo: allagamenti e disagi, l’Elsa si gonfia improvvisamente

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Firenze), 24 ottobre 2024 – Un forte temporale caduto intorno all’ora di pranzo sull’Empolese Valdelsa ha provocato danni esoprattutto a, con alcune strade provvisoriamente chiuse. Il fiume Elsa si èto in maniera repentina arrivando vicino al primo livello di guardia. Il tutto nel giro di non più di tre ore, tra le 14 e le 17. Per quanto riguarda la viabilità, tra le zone monitorate, ci sono Avanella fino al Cucini. Via Aldo Moro è stata transennata. Altri problemi lungo le strade Vecchia 429 - zona Bassetto - e su via Fiorentina zona Ponte del Tordino. Il Comune stila un primo bilancio. Allerta arancione in Toscana: possibili temporali forti e fiumi ingrossati "Al momento la situazione è monitorata intorno alla scuola Ciari. Chiediamo massima attenzione.