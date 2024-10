Maltempo Bologna, Mattarella incontra Priolo e sindaco Lepore per informarsi su danni (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Bologna, 24 ottobre 2024 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Bologna, ha incontrato nella Prefettura cittadina la presidente facente funzione della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, per informarsi sulla situazione e dei danni causati dal Maltempo di questi giorni. Nel corso della riunione il sindaco ha illustrato la situazione nel capoluogo e nell'area metropolitana. Il presidente Mattarella ha poi chiesto conto del numero degli sfollati. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Maltempo Bologna, Mattarella incontra Priolo e sindaco Lepore per informarsi su danni Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 24 ottobre 2024 Il presidente della Repubblica, Sergio, oggi a, hato nella Prefettura cittadina la presidente facente funzione della Regione Emilia Romagna, Irenee ildi, Matteo, persulla situazione e deicausati daldi questi giorni. Nel corso della riunione ilha illustrato la situazione nel capoluogo e nell'area metropolitana. Il presidenteha poi chiesto conto del numero degli sfollati. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

