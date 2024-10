LIVE Darderi-Draper 5-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro subisce il break nell’11° game (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 30-0 Ace (10°). 15-0 Servizio vincente. 5-6 Il nastro porta via il dritto di Darderi. Che beffa. 40-A Incredibile nastro vincente in risposta sulla prima di Draper. 40-40 Prima vincente!! 40-A C’è però il gratuito di dritto dopo il servizio di Darderi. 40-40 Brutta palla corta dell’azzurro. Comodo il rovescio del britannico. A-40 Ace (6°). 40-40 Con la palla corta il britannico. 40-30 Servizio e dritto!! Si rammarica Draper per non aver tenuto in campo la difesa di dritto. 30-30 Prima vincente immancabile. 15-30 Sulla riga il dritto di Draper in difesa, poi spreca tutto con l’entrata di dritto. Regalo! 0-30 Nastro beffardo che complica le cosa a rete a Darderi. Poi bravo il GBR a prendere in contropiede l’azzurro e a chiudere. 0-15 Passa di dritto Draper. 5-5 A zero il britannico. Oasport.it - LIVE Darderi-Draper 5-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro subisce il break nell’11° game Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) 30-0 Ace (10°). 15-0 Servizio vincente. 5-6 Il nastro porta via il dritto di. Che beffa. 40-A Incredibile nastro vincente in risposta sulla prima di. 40-40 Prima vincente!! 40-A C’è però il gratuito di dritto dopo il servizio di. 40-40 Brutta palla corta del. Comodo il rovescio del britannico. A-40 Ace (6°). 40-40 Con la palla corta il britannico. 40-30 Servizio e dritto!! Si rammaricaper non aver tenuto in campo la difesa di dritto. 30-30 Prima vincente immancabile. 15-30 Sulla riga il dritto diin difesa, poi spreca tutto con l’entrata di dritto. Regalo! 0-30 Nastro beffardo che complica le cosa a rete a. Poi bravo il GBR a prendere in contropiedee a chiudere. 0-15 Passa di dritto. 5-5 A zero il britannico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Darderi-Draper 5-5 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : è volata nel 1° set - 30-15 Non tiene in campo il recupero di dritto Draper. 3-3 A quindici Draper. Prima volte che si trova sotto. 3-2 Come un treno Darderi alla battuta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18. 15-15 Ace (1°) anche per Draper. 0-15 Doppio fallo (1°)! Parziale di 5-0! 1-0 A zero l’azzurro in apertura! 40-0 Ace (2°)! 30-0 Non risponde sulla seconda di rovescio Draper. (Oasport.it)

LIVE – Darderi-Draper 5-5 - secondo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Servirà un’impresa a Darderi per avanzare ai quarti di finale dove, in caso di un exploit, incrocerebbe la racchetta con uno tra il fuoriclasse bulgaro Grigor Dimitrov, terza testa di serie, o con il ventiquattrenne ceco Tomas Machac, recente semifinalista al Masters 1000 di Shanghai. Adesso ha un compito quasi proibitivo contro il mancino britannico, settima forza del tabellone e semifinalista in carica degli US Open, che al primo round ha regolato in due set il veterano nipponico Kei Nishikori (anche lui in gara grazie ad un invito). (Sportface.it)

Conte diretta prima di Napoli-Lecce: segui la conferenza di oggi LIVE - Le dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri in vista della gara valida per la nona giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale ... (corrieredellosport.it)

Guerra Medio Oriente, dipendente Unrwa ucciso da un missile di Israele a Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medio Oriente, dipendente Unrwa ucciso da un missile di Israele a Gaza. LIVE ... (tg24.sky.it)

Risultati Conference League, classifica/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata, 24 ottobre 2024) - Risultati Conference League, classifica: seconda giornata nel girone unico per questa competizione, la Fiorentina fa visita al San Gallo. (ilsussidiario.net)