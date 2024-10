Liste attesa, Aceti “Dare certezza cittadino di accedere tempi massimi” (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il disegno di legge sulle Liste di attesa deve parlare chiaro su un aspetto che rappresenta il suo vero punto di arrivo: è necessario Dare certezza e garanzia al diritto del cittadino di accedere alle prestazioni nei tempi massimi previsti dalla norma rispettando i codici di priorità. “Per farlo – ha spiegato Tonino Aceti, presidente di Salutequità, durante l’audizione al Senato nell’ambito dell’esame del Ddl sulle prestazioni sanitarie – è indispensabile dettagliare meglio il meccanismo di garanzia e rendere questo diritto effettivamente cogente. Come? Stabilendo nella legge che l’operatore CUP (il Centro Unico di Prenotazione) che prende in carico la persona, deve essere responsabile dall’inizio alla fine di gestire il caso e chiuderlo nel modo previsto dalla Regione in un tempo di 48 ore. Unlimitednews.it - Liste attesa, Aceti “Dare certezza cittadino di accedere tempi massimi” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il disegno di legge sulledideve parlare chiaro su un aspetto che rappresenta il suo vero punto di arrivo: è necessarioe garanzia al diritto deldialle prestazioni neiprevisti dalla norma rispettando i codici di priorità. “Per farlo – ha spiegato Tonino, presidente di Salutequità, durante l’audizione al Senato nell’ambito dell’esame del Ddl sulle prestazioni sanitarie – è indispensabile dettagliare meglio il meccanismo di garanzia e rendere questo diritto effettivamente cogente. Come? Stabilendo nella legge che l’operatore CUP (il Centro Unico di Prenotazione) che prende in carico la persona, deve essere responsabile dall’inizio alla fine di gestire il caso e chiuderlo nel modo previsto dalla Regione in un tempo di 48 ore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO | La lista “Etica e rinnovamento” per l’Ordine medici Teramo, Gianfelice: favorire giovani e partecipazione - In Abruzzo ricopre l’incarico di componente dell’organismo paritetico per L’ALPI (l’attività libero-professionale intramuraria) e della Commissione per le liste d’attesa. (ekuonews.it)

Sanità pubblica, l'appello del deputato regionale del Pd Dario Safina - Trapani Oggi - Trapani - La sanità siciliana è in una situazione sempre più critica, e il deputato regionale Dario Safina (Partito Democratico) lancia un accorato appello al Presidente della Regione, Renato Schifani ... (trapanioggi.it)

Manovra 2025, Bezzini: “Sulla sanità la peggiore di sempre”. - Credo che per quanto riguarda la sanità sia la peggior manovra di sempre. I nostri uffici hanno fatto una prima valutazione, sul piano nazionale le risorse ve ... (controradio.it)