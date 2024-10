Ilveggente.it - Lacrime per Nadal: Djokovic da non credere

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)perè da non. Ecco le parole del campionissimo serbo sul collega spagnolo che ha deciso l’addio Hanno lottato in campo per anni, uno contro l’altro. Non si sono mai risparmiati. Se le sono date di santa ragione per la gioia di tutti gli appassionati., ha deciso di ritirarsi (Lapresse) – Ilveggente.itMa prima o poi il tempo passa per tutti. Anche per dei campioni come loro. Prima o poi tutti devono smettere e Rafa ha deciso di smettere tra poche settimane. Troppi dolori, troppe noie fisiche: in questo modo non si diverte ed è anche giusto così. Passerà alla storia per uno dei più forti di sempre, che ha cambiato il modo di vedere questo sport meraviglioso. Lo spagnolo ha fatto appassionare milioni di tifosi così come il serbo, che a margine del torneo di esibizione ‘Six Kings Slam‘ a Riyad, ha espresso parole al miele per il collega.