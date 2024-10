La citazione fuorviante sulla libertà di stampa in Italia e la classifica di Reporters Without Borders

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Circola un’immagine dove viene riportata una presuntatratta dal rapporto 2022 didiin. L’obiettivo è quello di indicare la posizione del nostro Paese nella specialedella ONG, all’epoca al numero 58, alla disinformazione da parte dei media. Tale, però, non risulta nel rapporto e viene – ancora una volta – omessa la metodologia usata per stilare la. Analisi Lariportata nell’immagine non è presente nel rapporto del 2022 di. Laviene stilata con una determinata metodologia che riguarda un questionario ad esperti e i dati relativi agli abusi e alle violenze messe in atto contro i giornalisti e media nell’arco dell’ultimo anno.