Juric | Regalato un gol all’Inter! Ecco cosa non mi è piaciuto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Prima della sfida di UEFA Europa League tra la sua Roma e la Dinamo Kiev, Ivanè tornato sulle ultime prestazioni. A Sky Sport il tecnico giallorosso ha sottolineato come la partita contro l’Inter l’abbia decisa un gol, a suo dire,ERRORE DECISIVO – Ivanprova a dare una scossa alla sua Roma, ancora in crisi di risultati. Per farlo punta tutto sulla UEFA Europa League e alla sfida dello stadio Olimpico contro la Dinamo Kiev, in corso proprio in questi minuti con il vantaggio firmato da Artem Dovbyk da calcio di rigore. Proprio prima della partita il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per cercare di analizzare il periodo della sua squadra. Soprattutto per quanto riguarda le cose che gli sono piaciute di meno.