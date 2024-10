Infortunio Carlos Augusto, recupero da valutare: Dimarco chiamato agli straordinari (Di giovedì 24 ottobre 2024) Se la partita tra Inter e Young Boys ha portato in dote una vittoria sudata, ma importantissima con gol nel finale, ha anche portato una brutta notizia. Ovvero l’Infortunio di Carlos Augusto. E i tempi di recupero previsti portano Federico Dimarco a dover fare gli straordinari. KO – Dopo 54 minuti della partita tra Inter e Young Boys, iniziata nell’undici titolare, Carlos Augusto ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare. Che gli esami hanno portato a identificare come un’elongazione del bicipite femorale. Un Infortunio che lo stesso Simone Inzaghi ha definito piĂą serio rispetto a quelli subiti dagli altri giocatori attualmente in dubbio per i prossimi impegni per i nerazzurri. Per essere piĂą specifici, un problema fisico di questo tipo, per guarire completamente, richiede dei tempi di circa 2-3 settimane. Inter-news.it - Infortunio Carlos Augusto, recupero da valutare: Dimarco chiamato agli straordinari Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Se la partita tra Inter e Young Boys ha portato in dote una vittoria sudata, ma importantissima con gol nel finale, ha anche portato una brutta notizia. Ovvero l’di. E i tempi diprevisti portano Federicoa dover fare gli. KO – Dopo 54 minuti della partita tra Inter e Young Boys, iniziata nell’undici titolare, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare. Che gli esami hanno portato a identificare come un’elongazione del bicipite femorale. Unche lo stesso Simone Inzaghi ha definito piĂą serio rispetto a quelli subiti daltri giocatori attualmente in dubbio per i prossimi impegni per i nerazzurri. Per essere piĂą specifici, un problema fisico di questo tipo, per guarire completamente, richiede dei tempi di circa 2-3 settimane.

