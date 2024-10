Il Vaticano e la Repubblica Ceca firmano per la prima volta un accordo bilaterale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Vaticano e la Repubblica Ceca hanno firmato oggi a Praga il primo accordo bilaterale dopo vent’anni di trattative. L’ultimo tentativo risaliva infatti al 2003 quando il Parlamento ceco respinse una proposta di intesa con la Santa Sede della Chiesa cattolica. Pur avendo stabilito rapporti diplomatici con il Vaticano sin dal 1990, dai tempi cioè dell’indipendenza dell’ex Cecoslovacchia, Praga non aveva mai concluso un accordo con la Santa Sede. L’intesa firmata oggi alla presenza del primo ministro ceco Petr Fiala e del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin consiste in 16 articoli e rappresenta invece una svolta per i firmatari. L’accordo, ha dichiarato il premier ceco Fiala, ha un “forte carattere ecumenico” e assicura la libertà di credo per tutti. Tpi.it - Il Vaticano e la Repubblica Ceca firmano per la prima volta un accordo bilaterale Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ile lahanno firmato oggi a Praga il primodopo vent’anni di trattative. L’ultimo tentativo risaliva infatti al 2003 quando il Parlamento ceco respinse una proposta di intesa con la Santa Sede della Chiesa cattolica. Pur avendo stabilito rapporti diplomatici con ilsin dal 1990, dai tempi cioè dell’indipendenza dell’ex Cecoslovacchia, Praga non aveva mai concluso uncon la Santa Sede. L’intesa firmata oggi alla presenza del primo ministro ceco Petr Fiala e del segretario di StatoPietro Parolin consiste in 16 articoli e rappresenta invece una sper i firmatari. L’, ha dichiarato il premier ceco Fiala, ha un “forte carattere ecumenico” e assicura la libertà di credo per tutti.

