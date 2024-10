Nerdpool.it - Il Segno Rosso: Recensione del Fumetto Fantasy Italiano tra Azione e Magia

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Il” è la nuova serie di Cronaca di Topolinia, un ambizioso progetto che unisce l’abilità narrativa di Salvatore Cuna e la straordinaria arte visiva di Lorenzo Limardi. Sin dalle prime tavole, questoriesce a catturare l’attenzione, trasportando i lettori in un mondovibrante e ricco di dettagli, dove l’, lae i personaggi si intrecciano in modo avvincente. La storia nasce dall’idea di Cuna, che ha saputo sfruttare tutta la sua esperienza nel genere per creare una narrche non si limita a essere una semplice origin story, ma che parte subito col piede giusto, portando il lettore direttamente nel cuore degli eventi. Questo approccio narrativo si riflette nella velocità con cui si entra nell’, senza però sacrificare la profondità dei personaggi.