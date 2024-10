Il Parlamento Ue assegna il premio Sakharov agli oppositori venezuelani Maria Corina Machado ed Edmundo Gonzalez Urrutia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Parlamento dell’Unione europea ha assegnato il premio Sakharov, la più alta onorificenza dell’Ue per i diritti umani, ai leader dell’opposizione in Venezuela, Maria Corina Machado ed Edmundo Gonzalez Urrutia. “Edmundo e Maria hanno continuato a lottare per una transizione del potere libera, giusta e pacifica”, ha affermato durante la sessione plenaria la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, secondo cui i due oppositori hanno difeso i valori “che stanno a cuore a milioni di venezuelani e a questo Parlamento: giustizia, democrazia e stato di diritto”. “Siamo convinti che il Venezuela e la democrazia alla fine prevarranno”, ha aggiunto Metsola. Per Edmundo Gonzalez Urrutia, questo premio è la prova della “profonda solidarietà dei popoli d’Europa con il popolo venezuelano e della loro lotta per recuperare la democrazia”. Tpi.it - Il Parlamento Ue assegna il premio Sakharov agli oppositori venezuelani Maria Corina Machado ed Edmundo Gonzalez Urrutia Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildell’Unione europea hato il, la più alta onorificenza dell’Ue per i diritti umani, ai leader dell’opposizione in Venezuela,ed. “hanno continuato a lottare per una transizione del potere libera, giusta e pacifica”, ha affermato durante la sessione plenaria la presidente deleuropeo, Roberta Metsola, secondo cui i duehanno difeso i valori “che stanno a cuore a milioni die a questo: giustizia, democrazia e stato di diritto”. “Siamo convinti che il Venezuela e la democrazia alla fine prevarranno”, ha aggiunto Metsola. Per, questoè la prova della “profonda solidarietà dei popoli d’Europa con il popolo venezuelano e della loro lotta per recuperare la democrazia”.

