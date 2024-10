Ilgiorno.it - Il furto sull’auto e i colpi coi rami. Aggressori presi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il video in diretta con lo smartphone. I volti degliincastrati dal software per il riconoscimento facciale. Il controllo a Porta Venezia e il fermo. Così gli agenti del commissariato Città Studi hanno fermato tre dei quattro presunti autori del violento raid andato in scena dodici giorni fa in viale Romagna: in manette tre marocchini di 20, 25 e 30 anni. I due ragazzi picchiati, italiani di 22 anni, erano statiti con idi un albero alle braccia, alla testa e alla schiena, riportando lievi contusioni. Stando a quanto ricostruito, la notte del 12 ottobre, uno dei due amici ha azionato a distanza il telecomando della macchina per aprire le portiere, ma è stato anticipato da quattro nordafricani, che si sono infilati in auto per rubarci all’interno.