IKEA introduce le Quiet Hours all’interno dei suoi negozi per le persone con neurodivergenze

IKEA introduce le “Quiet Hours” all’interno del punto vendita di Pisa per le persone con neurodivergenze - 00: in questa finestra temporale saranno adottati accorgimenti finalizzati a ridurre le sollecitazioni sonore per permettere a chi è particolarmente sensibile ai rumori e agli stimoli uditivi, come chi ha una neurodivergenza, di sperimentare un ambiente sereno. “La missione di IKEA è creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone e, spinti da questo, abbiamo voluto incontrare anche le necessità e le aspettative delle persone con neurodivergenze introducendo le Quiet Hours e le Stanze Relax nel punto vendita di Pisa”, dichiara Ilaria Antoniello, Market Manager IKEA Pisa. (Lanazione.it)

