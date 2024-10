I nuovi nati in Puglia, come i genitori chiamano i propri figli: Francesco e Giulia i più gettonati (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anche nel 2023 i nomi maschile e femminile più scelti dai genitori a livello nazionale sono stati Leonardo e Giulia.Leonardo conferma il primato conquistato nel 2018, dopo una scalata cominciata nel 2010 che lo ha visto conquistare prima la top ten, poi le prime cinque posizioni, fino al Foggiatoday.it - I nuovi nati in Puglia, come i genitori chiamano i propri figli: Francesco e Giulia i più gettonati Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anche nel 2023 i nomi maschile e femminile più scelti daia livello nazionale sono stati Leonardo e.Leonardo conferma il primato conquistato nel 2018, dopo una scalata cominciata nel 2010 che lo ha visto conquistare prima la top ten, poi le prime cinque posizioni, fino al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carta nuovi nati - nella manovra 2025 mille euro per i genitori : come funziona - Tra le novità della manovra 2025 c'è la Carta nuovi nati da 1000 euro, una misura una tantum a sostegno della natalità, che i genitori potranno utilizzare per far fronte alle prime spese per i figli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manovra 2025 - bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. Modifiche all’assegno unico - confermata la carta “Dedicata a te” - . Seguendo la linea tracciata dalla precedente manovra, questa si concentra su una serie di misure volte a fornire un sostegno concreto. L'articolo Manovra 2025, bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. La terza Legge di Bilancio del governo Meloni, con uno stanziamento di 30 miliardi lordi, pone le famiglie, in particolare quelle con figli, al centro dei suoi interventi. (Orizzontescuola.it)

Instagram cambia tutto per gli adolescenti : nuovi limiti - più protezioni e obbligo di controllo dei genitori per gli under 16 - Novità epocali per il social delle foto: restrizioni e tutele molto più severe per i minorenni, tutte obbligatorie e non modificabili senza un adulto. “Ma gli app store devono impegnarsi di più sulla verifica dell’età”, ci ha detto la vicepresidente Antigone Davis. (Repubblica.it)