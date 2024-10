I ministri volontari intervengono anche a Pianoro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Purtroppo, anche Pianoro in provincia di Bologna è stata colpita da una forte alluvione. Sono scesi in campo per aiutare anche i ministri volontari di Scientology. Nella giornata di martedì i volontari hanno aiutato a sgombrare dal fango e dai rifiuti 4 garage di un condominio aiutando dei Bolognatoday.it - I ministri volontari intervengono anche a Pianoro Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Purtroppo,in provincia di Bologna è stata colpita da una forte alluvione. Sono scesi in campo per aiutaredi Scientology. Nella giornata di martedì ihanno aiutato a sgombrare dal fango e dai rifiuti 4 garage di un condominio aiutando dei

Alluvione a Castelfiorentino. Anche la Misericordia conta i danni mentre i volontari portano aiuti - “Siamo intervenuti sui primi allagamenti di via Ciurini, occupandoci dell’accoglienza alle famiglie evacuate. C’erano persone rimaste a piedi che abbiamo dovuto riaccompagnare a Certaldo“. Pezzi di archivio, pezzi di storia, “della nostra storia. Danni irreparabili non ne abbiamo avuti, fortunatamente. (Lanazione.it)

Alluvione in Emilia Romagna : anche volontari pugliesi a supporto della popolazione - BRINDISI – Anche dalla Puglia partono le squadre di assistenza e soccorso a supporto della popolazione dell’Emilia Romagna, messa in ginocchio dal nubifragio (gli aggiornamenti su Today. . . In. . it) che nella giornata di ieri ha provocato allagamenti anche in grossi centri, come la città di Bologna. (Brindisireport.it)

Curiosità : presso il Centro di raccolta Mobile di Salerno Pulita - i volontari raccolgono anche abiti maschili e coperte - I volontari de. . . . Anche questa settimana Salerno Pulita darà ospitalità, presso il Centro di raccolta Mobile che si terrà sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 12:30 presso Piazza Monsignor Grasso a Mercatello, ad un’associazione di volontariato che si occupa di raccogliere beni da poter riutilizzare. (Salernotoday.it)