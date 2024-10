HWG Sababa lancia House of Innovation: la nuova frontiera della cybersecurity (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – HWG Sababa, azienda leader nel settore della cybersecurity, ha annunciato, in una nota ufficiale, il lancio di House of Innovation, una nuova divisione che mira a consolidare e potenziare le capacità innovative che da sempre caratterizzano la società. Composta da professionisti altamente qualificati con competenze diversificate, questa unità ha l'obiettivo di guidare l'innovazione L'articolo HWG Sababa lancia House of Innovation: la nuova frontiera della cybersecurity proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – HWG, azienda leader nel settore, ha annunciato, in una nota ufficiale, il lancio diof, unadivisione che mira a consolidare e potenziare le capacità innovative che da sempre caratterizzano la società. Composta da professionisti altamente qualificati con competenze diversificate, questa unità ha l'obiettivo di guidare l'innovazione L'articolo HWGof: laproviene da Webmagazine24.

