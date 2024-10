Liberoquotidiano.it - "Ho capito chi non è mio amico". Sinner si confessa: il retroscena (doloroso)

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 2024 è stato l'anno della consacrazione per Jannik, che si è portato a casa due grandi Slam ed è diventato il numero uno al mondo. Ma è stato anche l'anno del caso doping, che lo ha tormentato da quando è stato trovato positivo al Clostebol. Nello speciale di Sky Sport 'Jannik oltre il tennis,si racconta', l'azzurro ha parlato a lungo del periodo in cui la notizia è diventata di dominio pubblico e delle reazioni che la stessa ha suscitato. "È stato difficile innanzitutto perché non potevo aprirmi con tante persone - ha spiegato-. È un periodo molto delicato, non sapevo come comportarmi. Non sapevo cosa sarebbe uscito, cosa sarebbe successo col team. È molto difficile - ha poi aggiunto - perché sono sempre io a tenere il controllo, mentre in quel momento era abbastanza facile perderlo".