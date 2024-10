Gli Stati Uniti si preparano alla guerra con la Cina: pronte le basi militari all’estero (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono rivelazioni clamorose quelle che arrivano da Oltreoceano. Negli ultimi mesi, l’attenzione degli Stati Uniti si è concentrata sulla preparazione di un possibile conflitto con la Cina, nel caso il governo di Pechino decidesse di attaccare Taiwan. La situazione vicino all’Isola è sempre più tesa, e a Washington la possibilità di una guerra con il dragone è ritenuta concreta. Tanto concreta da cominciare ad allestire basi militari proprio in previsione di un conflitto con le truppe di Xi Jinping. In particolare, le manovre americane si concentrano in un sito situato in un Paese straniero: la base militare di Tindal, in Australia. Questa struttura, costruita nel deserto dell’Outback australiano, sta subendo significativi lavori di ampliamento e ammodernamento per diventare un hub strategico per le operazioni militari statunitensi in caso di guerra. Thesocialpost.it - Gli Stati Uniti si preparano alla guerra con la Cina: pronte le basi militari all’estero Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono rivelazioni clamorose quelle che arrivano da Oltreoceano. Negli ultimi mesi, l’attenzione deglisi è concentrata sulla preparazione di un possibile conflitto con la, nel caso il governo di Pechino decidesse di attaccare Taiwan. La situazione vicino all’Isola è sempre più tesa, e a Washington la possibilità di unacon il dragone è ritenuta concreta. Tanto concreta da cominciare ad allestireproprio in previsione di un conflitto con le truppe di Xi Jinping. In particolare, le manovre americane si concentrano in un sito situato in un Paese straniero: la base militare di Tindal, in Australia. Questa struttura, costruita nel deserto dell’Outback australiano, sta subendo significativi lavori di ampliamento e ammodernamento per diventare un hub strategico per le operazionistatunitensi in caso di

