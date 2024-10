Gli azzurri superano gli avversari greci (Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-24 20:38:40 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Chelsea ha ottenuto due vittorie su due in Europa Conference League, battendo il Panathinaikos 4-1 fuori casa. Joao Felix ha segnato una doppietta per i Blues, chiudendo bene da dentro l’area delle sei yard nelle prime fasi e ancora da fuori area. Anche Mykhaylo Mudryk ha segnato un gol, segnando da una posizione simile da cui Felix ha ottenuto il suo primo gol. E Christopher Nkunku ha segnato dal dischetto prima che Facundo Pellestri prendesse una consolazione a 20 minuti dalla fine. La squadra di Enzo Maresca ha dominato tutto e avrebbe potuto avere di più, come spesso accade con loro. Ma vinceranno e si sposteranno verso la vetta della classifica nella competizione europea di terza serie. per vedere come si è svolta la partita nel Mediterraneo. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-24 20:38:40 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Chelsea ha ottenuto due vittorie su due in Europa Conference League, battendo il Panathinaikos 4-1 fuori casa. Joao Felix ha segnato una doppietta per i Blues, chiudendo bene da dentro l’area delle sei yard nelle prime fasi e ancora da fuori area. Anche Mykhaylo Mudryk ha segnato un gol, segnando da una posizione simile da cui Felix ha ottenuto il suo primo gol. E Christopher Nkunku ha segnato dal dischetto prima che Facundo Pellestri prendesse una consolazione a 20 minuti dalla fine. La squadra di Enzo Maresca ha dominato tutto e avrebbe potuto avere di più, come spesso accade con loro. Ma vinceranno e si sposteranno verso la vetta della classifica nella competizione europea di terza serie. per vedere come si è svolta la partita nel Mediterraneo.

