FdI, scontro tra Mollicone e la sorella di Giuli dopo le dimissioni di Spano dal MiC (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alta tensione all’interno di Fratelli d’Italia dopo le dimissioni di Francesco Spano, capo di gabinetto del ministero della Cultura, a soli dieci giorni dalla sua nomina da parte del ministro Alessandro Giuli. Nel primo pomeriggio di mercoledì, nel Transatlantico della Camera dei Deputati, si è verificato un acceso scontro tra Antonella Giuli, sorella del titolare del MiC e giornalista nell’ufficio stampa di Montecitorio, e Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura di FdI. Antonella Giuli, che era presente alla Camera per sostenere il fratello dato il momento critico, ha affrontato Mollicone accusandolo di aver avuto colloqui con un giornalista per rivelare informazioni sul ministero. I toni si sono presto alzati, la discussione è degenerata e i due sono stati separati. Lapresse.it - FdI, scontro tra Mollicone e la sorella di Giuli dopo le dimissioni di Spano dal MiC Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alta tensione all’interno di Fratelli d’Italialedi Francesco, capo di gabinetto del ministero della Cultura, a soli dieci giorni dalla sua nomina da parte del ministro Alessandro. Nel primo pomeriggio di mercoledì, nel Transatlantico della Camera dei Deputati, si è verificato un accesotra Antonelladel titolare del MiC e giornalista nell’ufficio stampa di Montecitorio, e Federico, presidente della commissione Cultura di FdI. Antonella, che era presente alla Camera per sostenere il fratello dato il momento critico, ha affrontatoaccusandolo di aver avuto colloqui con un giornalista per rivelare informazioni sul ministero. I toni si sono presto alzati, la discussione è degenerata e i due sono stati separati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giuli sotto tutela dopo il caso Spano - i colonnelli della premier irritati dalle sue scelte. Lui : «Così me ne vado». Cosa succede ora? - Mezz'ora di colloquio a palazzo Chigi. Ufficialmente per la Manovra, informalmente perché le porte girevoli del Collegio Romano ancora non la smettono di ruotare. Ad accogliere il ministro... (Ilmessaggero.it)

Ministero Cultura - il capo di gabinetto Spano lascia dopo 10 giorni : si dimette il fedelissimo di Giuli - Una carica lunga appena 10 giorni. “Mi sono dimesso – aveva scritto Spano all’epoca – non perché ritenga di avere delle responsabilità ma per rispetto al ruolo affidato dall’ufficio che fino ad oggi ho avuto l’onore di guidare”. La Corte dei Conti scagionò Spano confermando la regolarità del bando e dei fondi. (Lapresse.it)

Giuli sotto tutela dopo il caso Spano - i colonnelli della premier irritati dalle sue scelte. Lui : «Così me ne vado». Cosa succede ora? - Mezz'ora di colloquio a palazzo Chigi. Ufficialmente per la Manovra, informalmente perché le porte girevoli del Collegio Romano ancora non la smettono di ruotare. Ad accogliere il ministro... (Ilmattino.it)