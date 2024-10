Bergamonews.it - Don Matteo, Geppi Cucciari o Lo specialista? La tv del 24 ottobre

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 24, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don”, con Raoul Bova e Nino Frassica. In un podere nelle campagne spoletine, Don Massimo conosce il piccolo Bart, un allegro bambino con la sindrome di Down che ama le api. Mentre il padre è ricoverato in ospedale, il bambino viene accolto in canonica. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini, per conquistarsi la fiducia del Capitano e cercare di farselo amico, si offre di aiutarlo a riconquistare la sua ex fidanzata, la nuova PM di Spoleto. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “L’altra Italia”, condotto da Antonino Monteleone. Talk di approfondimento giornalistico e investigativo sugli eventi più significativi della settimana, dall’attualità sociale e politica, fino ai grandi scenari economici e internazionali. Su RaiTre alle 21.