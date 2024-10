Laprimapagina.it - Crotone, l’avvocato Antonella Stefanizzi ex segretaria del Pd si è dimessa dal partito

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’annuncio delle dimissioni attraverso una lettera ai responsabili del Pd provinciale e cittadino e subito dopo il comunicato stampa agli organi di informazione pubblicato di seguito. Mai avrei pensato di dover fare questo passo eppure oggi, con queste poche righe, vi comunico ufficialmente quanto già detto, per le vie brevi, ai miei segretari. Si perché io, nel pieno rispetto dei ruoli ho già anticipato a Leo ed Anna Giulia la mia decisione irrevocabile di dimettermi dalla segreteria ma, sopratutto, di prendere le distanze dalche mi ha visto crescere e maturare come donna prima ancora che attivista. Ho esaurito le energie ed anche la voglia, di continuare un percorso politico non più condiviso.