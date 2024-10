Corso di 800 ore al via, Iscom cesenate e un pool di partner formano i tecnici della cultura gastronomica (Di giovedì 24 ottobre 2024) Valorizzazione della cultura e della tradizione gastronomica, e benessere e cucina circolare si incontrano nel Corso di formazione tecnica superiore per “Tecnico nella valorizzazione delle tipicità enogastronomiche: tradizione, wellness e sostenibilità in cucina”. Si tratta di un Ifts, un Corso Cesenatoday.it - Corso di 800 ore al via, Iscom cesenate e un pool di partner formano i tecnici della cultura gastronomica Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Valorizzazionetradizione, e benessere e cucina circolare si incontrano neldi formazione tecnica superiore per “Tecnico nella valorizzazione delle tipicità enogastronomiche: tradizione, wellness e sostenibilità in cucina”. Si tratta di un Ifts, un

A Genova al via il primo corso di divulgazione scientifica del patrimonio culturale in Italia - Partner strategici come la Fondazione Edoardo Garrone, la Fondazione Friends of Genoa, la Fondazione Passadore 1888 e la Camera di Commercio hanno contribuito a rendere questo progetto possibile, dimostrando un forte impegno verso la valorizzazione della cultura attraverso la formazione. Facebook WhatsApp Twitter A Genova ha avuto inizio oggi d:cult, il primo corso di divulgazione scientifica dedicato al patrimonio culturale nazionale. (Gaeta.it)

Il concorso mieli della Valle d’Aosta festeggia 30 anni con un record di partecipanti e iniziative culturali - Facebook WhatsApp Twitter Il concorso mieli della Valle d’Aosta si appresta a celebrare il suo trentesimo anniversario con un numero senza precedenti di partecipanti e iniziative affini. Durante la manifestazione, saranno premiati i vincitori del concorso mieli, un’occasione per riconoscere il talento e l’impegno degli apicoltori della regione. (Gaeta.it)

Parte d : cult - il primo corso di divulgazione scientifica del patrimonio culturale. A organizzarlo è la Scuola IANUA dell'università di Genova - ed è rivolto a giovani laureati - per farne dei professionisti della divulgazione scientifica. Per per conoscere le nostre bellezze a un pubblico sempre più ampio - Un progetto davvero innovativo che si deve alla Scuola IANUA dell’università di Genova e che coinvolge, da adesso e per un paio di mesi, 24 giovani laureati di tutt’Italia under 35. Le lezioni si svolgono non all’università ma direttamente “sul campo”, all’interno di alcuni prestigiosi palazzi genovesi. (Iodonna.it)