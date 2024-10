Cobolli-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Flavio Cobolli se la vedrà contro Alex De Minaur nel secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Per Flavio un ottimo debutto, con una vittoria convincente ai danni di un avversario sempre ostico quale Alejandro Davidovich Fokina. Il romano vuole chiudere al meglio questa sua stagione decisamente positiva, conquistando una testa di serie ai prossimi Australian Open. Servono ancora dei punti per essere al sicuro e questo torneo di Vienna ne assegna parecchi. Di fronte, comunque, un tennista forse ancor pià motivato, visto che è a caccia della qualificazione alle ATP Finals di Torino. L’australiano probabilmente avrebbe già staccato il pass se non fosse stato costretto a saltare gli ultimi mesi causa infortunio. Ora è rientrato in tempo per gli ultimi assalti, sperando di farcela. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Flaviose la vedrà contro Alex Denel secondo turno del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Per Flavio un ottimo debutto, con una vittoria convincente ai danni di un avversario sempre ostico quale Alejandro Davidovich Fokina. Il romano vuole chiudere al meglio questa sua stagione decisamente positiva, conquistando una testa di serie ai prossimi Australian Open. Servono ancora dei punti per essere al sicuro e questo torneo dine assegna parecchi. Di fronte, comunque, un tennista forse ancor pià motivato, visto che è a caccia della qualificazione alle ATP Finals di Torino. L’australiano probabilmente avrebbe già staccato il pass se non fosse stato costretto a saltare gli ultimi mesi causa infortunio. Ora è rientrato in tempo per gli ultimi assalti, sperando di farcela.

LIVE Cobolli-De Minaur - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : vincere per un nuovo salto di qualità - Secondo confronto diretto tra i due dopo la netta affermazione dell'oceanico agli Australian Open dello scorso gennaio. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il ceco Jakub Mensik ed il serbo Miomir Kecmanovic.

