Claudia Pandolfi e Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena: «Il bullismo è una piaga sociale, riguarda tutti. L'indifferenza al dolore alimenta il dolore stesso»

Il bullismo travolge la vita di chi lo subisce e delle famiglie: arriva al cinema la storia di Andrea Spezzacatena, 15enne che si è tolto la vita nel 2012 perché vittima di bullismo e cyberbullismo. A noi la raccontano la madre, Teresa Manes, e Claudia Pandolfi, l'attrice che la interpreta. In un incontro di amore e di dolore

Apri il menu di navigazione - Teresa Manes, sua madre, ha scoperto l’esistenza di quella pagina solo dopo la sua scomparsa, e negli ultimi 12 anni ha avuto un unico credo: «Mio figlio non c’è più. Ci sono io. Sono rimasta per ... (vanityfair.it)

