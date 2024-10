Ilfattoquotidiano.it - Change the World Model United Nations 2024, Marco Tardelli all’Onu per parlare ai giovani: tra gli ospiti anche Myrta Merlino e Tania Cagnotto

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Discutere il ruolo deinel nuovo assetto globale. È questa la premessa e la promessa con cui si aprirà la decima edizione del “theEmirates” (CWMUN), organizzato da Associazione Diplomatici, che si svolgerà ad Abu Dhabi dal 25 al 27 ottobre, nelle aule della Sorbonne University e la Anwar Gargash Diplomatic Academy Al centro dell’evento ci saranno i: più di 1000 studenti provenienti da oltre 150 paesi, riuniti con l’obiettivo di avere voce in capitolo su temi di grande rilevanza internazionale. E il focus sarà sulle energie rinnovabili, main topic di quest’edizione: “Renewable energy diplomacy: a sustainable path to a global future” vuole porre l’accento sulle scelte diplomatiche legate alle energie sostenibili. Una strada sostenibile per un futuro sempre più globale e sicuro.