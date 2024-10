Calciomercato Inter, la squadra fa fatica e Inzaghi verso una grande big (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non senza fatica l’Inter ha trovato tre punti pesantissimi ieri sera in Champions League sul campo dello Young Boys. Una serata complicata anche dal calcio di rigore fallito da Arnautovic e risollevata solo nei minuti finali dalla zampata vincente del solito Marcus Thuram. Ora spazio al big match di Serie A contro la Juventus di domenica in cui l’Inter avrà un margine d’errore ancora più risicato. Lo sa benissimo il tecnico piacentino che si gode gli ultimi successi e che al contempo continua a vedere il proprio nome legato alle vicende di Calciomercato. Nonostante il rinnovo contrattuale fino all’estate 2026, continuano ad inseguirsi rumors e speculazioni su un eventuale destino di Inzaghi lontano da San Siro. Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter, la squadra fa fatica e Inzaghi verso una grande big Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non senzal’ha trovato tre punti pesantissimi ieri sera in Champions League sul campo dello Young Boys. Una serata complicata anche dal calcio di rigore fallito da Arnautovic e risollevata solo nei minuti finali dalla zampata vincente del solito Marcus Thuram. Ora spazio al big match di Serie A contro la Juventus di domenica in cui l’avrà un margine d’errore ancora più risicato. Lo sa benissimo il tecnico piacentino che si gode gli ultimi successi e che al contempo continua a vedere il proprio nome legato alle vicende di. Nonostante il rinnovo contrattuale fino all’estate 2026, continuano ad inseguirsi rumors e speculazioni su un eventuale destino dilontano da San Siro.

