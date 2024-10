.com - Calcio / Cingolana San Francesco, ufficiale l’affiliazione con il Cesena

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova collaborazione sostituisce la precedente affiliazione con la Spal. La società biancorossa spiega: “Un passo fondamentale verso un’offerta formativa sempre più di alto livello per i nostri giovani atleti”. Il responsabile del settore giovanile Angelucci: “Ilè un punto di riferimento per ilgiovanile nazionale” CINGOLI, 24 ottobre 2024 – La scuoladellaSandiventa affiliata del. La società biancorossa, infatti, farà parte della rete del club bianconero professionistico di Serie B, interrompendo la precedente affiliazione con la Spal. L’annuncio è arrivato venerdì scorso, 18 ottobre, con un post sulla pagina Facebook del sodalizio di via Cerquatti. “LaSanasd – si legge – è orgogliosa di comunicare l’avvio di una strutturata collaborazione con il, mirata al potenziamento del nostro settore giovanile.