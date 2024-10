Berrettini sotto shock: non poteva dir di no (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per Matteo Berrettini è stata un’emozione indescrivibile: ha reagito in modo inaspettato a questa notizia fuori dal comune. Non potrebbero essere più diversi di così, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Non ci riferiamo ad una questione di gioco o di titoli, e neppure al fatto che l’altoatesino è numero 1 al mondo mentre il romano si è fermato a 5 passi dalla vetta del ranking Atp. Il discorso è ben più ampio. Al tempo stesso, però, sono “complementari”. Matteo Berrettini ha ricevuto un dono del tutto inaspettato (LaPresse) – Ilveggente.itBerrettini ha spianato la strada, in un certo senso, al successo dell’amico Jannik, facendo in modo che gli italiani riscoprissero l’amore per il tennis. Ilveggente.it - Berrettini sotto shock: non poteva dir di no Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per Matteoè stata un’emozione indescrivibile: ha reagito in modo inaspettato a questa notizia fuori dal comune. Non potrebbero essere più diversi di così, Matteoe Jannik Sinner. Non ci riferiamo ad una questione di gioco o di titoli, e neppure al fatto che l’altoatesino è numero 1 al mondo mentre il romano si è fermato a 5 passi dalla vetta del ranking Atp. Il discorso è ben più ampio. Al tempo stesso, però, sono “complementari”. Matteoha ricevuto un dono del tutto inaspettato (LaPresse) – Ilveggente.itha spianato la strada, in un certo senso, al successo dell’amico Jannik, facendo in modo che gli italiani riscoprissero l’amore per il tennis.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Questo è Matteo Berrettini! Vince una grande partita con Tiafoe e accede ai quarti a Vienna! - Nel secondo set Matteo resiste alla grande in un secondo game dove cancella ben cinque palle break al suo avversario. . Matteo Berrettini (n. 15 ATP deve annullare due palle set nel proprio turno al servizio, prima di capitolare sul 6-3. Leggendo le statistiche sono da rimarcare i 16 ace dell’azzurro, che ha messo in campo il 68% delle prime di servizio, da cui ha ottenuto il 71% dei punti. (Oasport.it)

ATP Vienna: Berrettini lotta come un leone e supera Tiafoe - Per Matteo vittoria importante anche per la classifica, che dalla prossima settimana lo vedrà come minimo numero 36 del mondo, a un passo dalle teste di serie per gli Slam. Berrettini quindi approda ... (ubitennis.com)

Vienna: Berrettini stellare batte Tiafoe e vola ai quarti - Un Matteo Berrettini stellare, il migliore delle ultime due stagioni, si è qualificato per i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna superando per 63 67 63 in 3 ore e 2 minuti lo statunitense Frances ... (sport.tiscali.it)

Questo è Matteo Berrettini! Vince una grande partita con Tiafoe e accede ai quarti a Vienna! - Una battaglia di 3 ore e 4 minuti. Matteo Berrettini (n.41 del ranking) ha sconfitto l'americano Frances Tiafoe (n.15 del ranking) negli ottavi di finale ... (oasport.it)