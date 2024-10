Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: pace fatta? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Belen Rodriguez ha fatto pace con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese c’era qualcosa di irrisolto nel loro rapporto. Un rapporto che impediva loro di viversi serenamente la loro piccola figlioletta Luna Marì. Adesso pare che tra i due genitori di Luna le cose vadano meglio. I due sono stati paparazzati insieme dal settimanale Oggi. Insieme al parco sorridenti e con la loro piccola. Ma facciamo un passo indietro. I dissidi tra i due erano nati nel 2023 quando Antonino aveva accusato Belen di non permettergli di vedere la figlia nelle festività. Da qui la showgirl lo aveva, che aveva negato l’accusa, lo aveva minacciato di portarlo in tribunale. Poi però l’amore per la figlia è servito a non andare oltre. 361magazine.com - Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: pace fatta? Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha fattocon, padre di sua figlia Luna Trac’era qualcosa di irrisolto nel loro rapporto. Un rapporto che impediva loro di viversi serenamente la loro piccola figlioletta Luna Marì. Adesso pare che tra i due genitori di Luna le cose vadano meglio. I due sono stati paparazzati insieme dal settimanale Oggi. Insieme al parco sorridenti e con la loro piccola. Ma facciamo un passo indietro. I dissidi tra i due erano nati nel 2023 quandoaveva accusatodi non permettergli di vedere la figlia nelle festività. Da qui la showgirl lo aveva, che aveva negato l’accusa, lo aveva minacciato di portarlo in tribunale. Poi però l’amore per la figlia è servito a non andare oltre.

